ضبط 1308 قضايا تموينية متنوعة بينها «حجب سلع غذائية» في حملات موسعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الأسواق والتصدي للمغالاة في الأسعار .

ضبط 1308 قضايا تموينية متنوعة بينها 14 قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 101 طن سلع غذائية

وأكد بيان لوزارة الداخلية أم الحملات أسفرت عن ضبط 1308 قضايا تموينية متنوعة بينها 14 قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 101 طن سلع غذائية و9600 عبوة، إلى جانب 3 قضايا حجب مواد بناء بإجمالي مضبوطات 4831 طن حديد تسليح و8 أطنان أسمنت، و3 قضايا بيع مواد بناء بأسعار أعلى من المقررة، بإجمالي مضبوطات 80 طن حديد تسليح و100 طن أسمنت.

وأضاف البيان أن الحملات تحفظت على 80 طن حديد تسليح و60 طن أسمنت، بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة القليوبية، وضبطت الحملات أيضا 25 طن أسمنت بدون مستندات بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة مواد البناء بذات المحافظة.

كما تم ضبط أكثر من 27 طن أرز أبيض داخل شكائر بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مخزن لـ تجارة السلع الغذائية بمحافظة البحر الأحمر.

وفي الشرقية تحفظت القوات على 21 طن زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر تم تجميعها لبيعها بأسعار أعلى من المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية كما تم ضبط 13 طن دقيق أبيض وأرز أبيض وسكر حر ومكرونة وزيت طعام بدون مستندات.

وفي الجيزة ضبطت الحملات 15 طن أسمنت وجبس، بدون مستندات مجهولة المصدر بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة مواد البناء.

وصادرت الحملات 6 أطنان دقيق أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر و320 رغيف خبز غير معلن عن أسعارها بحوزة المدير المسئول عن مخبز سياحي دون ترخيص بمحافظة القاهرة، كما تم ضبط 6 أطنان دقيق دون مستندات ومجهولة المصدر و400 رغيف خبز غير معلن عن أسعارها بحوزة المدير المسئول عن مخبز سياحي دون ترخيص بذات المحافظة.