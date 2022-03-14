ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، من ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر، وذلك عقب توجيهات بتشديد الرقابة على مخازن السلع الغذائية والسلع مجهولة المصدر، بهدف حماية المواطنين من الغش التجاري والتدليس.

حملات تموين العامرية

بدأت الواقعة حين قامت إدارة الرقابة بالمديرية، تحت إشراف جمال عمار، وكيل المديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية، برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وأشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، وهيثم خميس، مفتش الرقابة بالمديرية، بشن حملات على نطاق الإدارة.

مضبوطات مجهولة المصدر

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد مخازن تخزين المواد الغذائية الكبرى بمنطقة العامرية، لحيازته مواد غذائية بدون مستندات دالة على الحيازة، وتم التحفظ على عدد 40 «جوال» ملح طعام ناعم، زنة الجوال 25 كيلوجرام، بإجمالي وزن واحد طن ملح، وعدد 40 «جوال» أرز، زنة الجوال 25 كجم، بإجمالي واحد طن أرز، وعدد 10 أجولة دقيق فاخر، زنة 50 كجم للجوال، بإجمالى نصف طن دقيق.

ضبط سوبر ماركت كبير في الإسكندرية

كما تم ضبط أحد محلات السوبر ماركت الكبرى في منطقة العامرية، لحيازته دقيق فاخر بدون مستندات دالة على الحيازة، وتم التحفظ على عدد 20 جوال دقيق فاخر، زنة 25 كجم للجوال، بإجمالي نصف طن دقيق، تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.