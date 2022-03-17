الأوقاف: جمعنا أكثر من 3 ملايين جنيه خلال أسبوعين لـ«صكوك الإطعام»

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنّ الوزارة تستعد لتقديم دور اجتماعي كبير في شهر رمضان المبارك، وجار تجهيز نصف مليون شنطة غذائية بواقع 2000 طن: 1000 طن سكر، 1000 طن أرز، إضافة إلى 500 طن لحوم.

وأضاف عبدالعزيز في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «أطلقنا مشروع صكوك الإطعام، وقيمة الصك 300 جنيه، وخلال أسبوعين جمعنا أكثر من 3 ملايين جنيه لهذا المشروع».

غلق مسجد الإمام الحسين

وعن غلق مسجد الإمام الحسين، قال: «نُرجع هذه الأمور إلى أهل الاختصاص والذكر والشأن، فالمسجد يشهد أعمالا هندسية كبيرة منذ فترة وما زالت مستمرة حتى الآن، وأهل الاختصاص قالوا لابد من غلق هذا المسجد حتى نهاية أعمال الترميمات؛ حفاظًا على النفس البشرية، وجرى الاتفاق على غلقه بشكل تام حتى انتهاء الترميم».

غرفة عمليات

وأشار إلى أنّ الوزارة أنشأت غرفة عمليات على مستوى الجمهورية برئاسة رئيس القطاع، وعضوية مديري المديريات على مستوى الجمهورية، لترشيح المساجد التي تقام فيها الدروس والخواطر.

وقال إنّ تلك الغرفة تتابع مع مديريات الإدارات والتفتيش كل ما يخص الخطة الدعوية: «مش أي حد هيتكلم في أي حاجة، وهيتم الالتزام بالموضوعات خلال درس العصر والخاطرة، والوزارة والإدارات والمديريات هتفتش لضبط العملية الدعوية في المساجد خلال شهر رمضان».