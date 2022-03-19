تحذير من الأوقاف: غلق المساجد في رمضان حال عدم التزام المُصلين بإجراءات الوقاية

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، آخر استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال المساجد شهر رمضان المبارك، قائلا إنه جرى تشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني وعضوية مديري المديريات على مستوى الجمهورية استعدادا لشهر رمضان المعظم.

ضوابط إلقاء الدروس بالمساجد

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أنه سيكون هناك دروس مع بداية صلاة التراويح، ودروس بالمساجد الكبرى الجامعة في صلاة العصر.

ولفت أن صلاة التراويح في رمضان 2022 سيكون مدتها نصف ساعة مع الحفاظ على الإجراءات والضوابط الاحترازية والصحية خوفا على النفس البشرية مثل التباعد الاجتماعي والمصلية الشخصية مع ارتداء المصلين الكمامات، إضافة للنظافة والتعقيم.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وتابع: «لابد أن نحافظ على هذه الإجراءات تنفيذا لتعليمات الدولة، وعندنا تقرر رفع هذا الحظر مش هيبقى فيه مشكلة، لكن طالما التزمنا بالإجراءات والضوابط فلابد أن نلتزم بهذه التعليمات إلى أن يقول أهل الاختصاص وهذا الشأن برفع هذا الأمر، وطالما قال أهل الاختصاص علينا بالالتزام والضوابط حفاظا على النفس البشرية والإنسان فلابد أن يكون هناك التزام لما قاله أهل الشأن والاختصاص».

وأكد أن المساجد ستكون مفتوحة لكن إذا لم يلتزم رواد المساجد بالإجراءات والضوابط وتعليمات وزارة الأوقاف بشأن الوقاية من كورونا سيتم غلق المسجد، مردفا: «لو الشخص مش معاه كمامة، وهو داخل المسجد هيلاقي كمامات بالمساجد، ومصلى شخصي بالمساجد».

مصلى السيدات

وعن مصلى السيدات في شهر رمضان، أكد أنه حرصا على إقامة شعائر هذا الشهر المبارك جرى السماح بفتح مصلى السيدات لكن بنفس ضوابط وتعليمات الإجراءات الصحية ووجود مشرفة بغرض تنظيف المكان، لافتا أن أماكن الوضوء مفتوحة بالفعل.

ووجه رسالة للمصلين قبل بداية شهر رمضان، قائلا: «علينا الحفاظ على الإجراءات والضوابط الإجرائية الوقائية والصحية حتى لا يصاب أحد بأذى، المساجد مفتوحة والدروس موجودة».