استفادة 12 ألف أسرة في الإسكندرية من صكوك «إطعام الأوقاف»

تابع اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد في الإسكندرية، اليوم، أعمال توزيع 2 طن لحوم، يستفاد بها 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ببشاير الخير، وقرية باب الأحرار، والذي يأتي استكمالاً لمشروع وزارة الأوقاف لصكوك الإطعام بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتورة ماجدة جلالة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

التنسيق بين المجتمع المدني والجهات المعنية

قال «جمعة»، إنه إن محافظ الإسكندرية، أعطي تعليماته من أجل استعدادات مكثفة بالتنسيق بين المجتمع المدني، والجهات المعنية، لتوفير كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وخاصة بالتزامن مع استقبال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنه حتى الآن استفادت نحو 12 ألف أسرة من مشروع وزارة الأوقاف صكوك الإطعام، إذ سبق وتم توزيع 3 طن من اللحوم، استفاد بها 3 آلاف أسرة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ببرج العرب.

2000 أسرة بقرى أبيس وبشاير الخير

لفت «جمعة»، إلى أنه تم توزيع 2 طن استفاد بها 2000 أسرة بقرى أبيس وبشاير الخير، وتم توزيع 2 طن لحوم يستفاد بها 2000 أسرة من «تكافل وكرامة» ببعض الوحدات الإجتماعية في إدارات شرق والمنتزة، توزيع 3 طن لحوم يستفاد بها 3000 أسرة من «تكافل وكرامة»، ببعض الوحدات الاجتماعية في إدارات العجمي والعامرية وغرب.