حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل، مبدع فى حياتة المهنية والعائلية، ويحب أن يكون صاحب قيادة ومسؤولية بين المحطين به، ولا يتأخر عن تقديم خدماته للجميع، وهو أيضا ماهرا فى المهنة التى يعمل بها، وكثير ما تجده متميزا بين أقرانه.

كما يتميز مولود الحمل، بحبه للحياة، والضحك والمرح مع أصدقائه وعائلته، وهو شديد النشاط ويمكن أن يؤدي أكثر من عمل فى الوقت ذاته، ويتفانى فى عمله، لهذا فهو محبوب من المحطين به.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

وتنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج الحمل اليوم، بضرورة الانتباه والحذر فى الأحاديث والمناقشات مع من يحب، كما يجب أن يكون حذرا فى مراعاة مشاعره، ولا يتسرع فى أقوال أو أفعال قد تؤثر على العلاقة فيما بينهما، أو تسبب أي جرح لمشاعر الطرف الآخر، كما يجب أن يكون حذرا من ردود أفعاله معه، وذلك وفق حظه اليوم.

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

وقالت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، إنه يجب الحذر وعدم التسرع فى اتخاذ أى قرارات متعلقة بالمال اليوم، إذ أن كوكبي أورانوس والقمر متنافران، وموجودان اليوم في منزلة المال، ما يعني ضرورة الانتباه إلى الأمور والمشروعات المالية اليوم، ويجب على مواليد برج الحمل، ضرورة مراجعة خطواتهم وقراراتهم المهنية، ومراقبة كيفة إنفاقهم الأموال، وعمل توازن في حالتهم المادية وفقا لحجم المكسب والإنفاق.