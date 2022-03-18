حظك اليوم برج الحمل الجمعة 18-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج الحمل المبادرة والطموح، فهو يستطيع أن يكون قيادي ناجح بدرجة كبيرة في مختلف المناصب التي توكل إليه، كما أنه يكون محبوبا من المجموعة التي يقودها، وهو شجاع بدرجة كبيرة فهو لا يخشى التحدث في الأمور التي يؤمن بها، ويتميز بحبه للعدل وعدم الميل لأي جانب دون آخر على حساب الصحيح.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بضرورة الاهتمام بالصحة وأخذ قسط كافي من الراحة مع عدم إهمال أي عارض يظهر عليها ومتابعته، إذ أن القمر المكتمل في منزل الصحة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

عليك أن تحافظ على علاقتك بالآخرين، إذ أن الشمس وعطارد في منزلك الثاني عشر مما يدفعك للانعزال، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.

مواصفات وعيوب برج الحمل

وأبرز عيوب مولود برج الحمل الأنانية الشديدة فهو يحب نفسه بدرجة كبيرة، ويحب أن ينفذ كل ما يريده مهما كانت الظروف أو الصعاب التي تواجهه كما أنه يوجه آراء قاسية للغير ولا يراعي ظروفه، ورغم استقلال مولود برج الحمل فهو قد يكون سائجا في بعض الأحيان.

ويتميز مولود برج الحمل أنه نشيط ويحب ألعاب التحدي والعدل ويكره الظلم، كما أنه يناقش بجرأة كل ما يحدث فهو عفوي بدرجة كبيرة، وإذا غضب يهدأ بسرعة ويسامح في حقه، ومن أبرز ما يهتم به أنه يحب الطريق المستقيم، ويكره الطرق الملتوية التي تجعله لا يصل لأهدافه.