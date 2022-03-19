حظك اليوم برج الحمل السبت 19-3-2022 مهنيا وعاطفيا

ذكر برج الحمل يتسم بشهامته الشديدة وحنانه، إذ أنه يقف بجانب من يلتجئ إليه بشكل كبير، مهما كان الظرف الذي يكون به، وذلك يفسر حبه الشديد لأهله وشريك حياته، فهو يمكن أن يعمل كل ما يمكن لشريك حياته، دون كلل أو ملل، كما أنه يتميز بحبه للحياة، فلديه حيوية كبيرة، تعم المكان من حوله، وتجعل الجميع يشعرون بالسعادة، كما أنه يتفانى في حبه للغير، لا يحب الأنانية، ويكره أن يتسم بها الغير، أو يتعامل معهم، لأنه يعطي لجميع من حوله أعز ما لديه، دون أن يشعر بغضب أو امتعاض.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل، بضرورة استيفاء المعلومات اللازمة، ودراسة الخطوات التي تأخذها قبل أن ترتبط بأي عقود في العمل.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

انتبه ولا تبالغ في ردود فعلك حيث أن القمر في مواجهة برجك يدفعك للتمرد، لذا عليك ألا تبالغ في طلبك للمثالية مهما كان الوضع، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.

مميزات أنثى برج الحمل

تتميز أنثى برج الحمل، بحنانها الكبير مع كل من حولها، كما أنها تمتلك كاريزما كبيرة أمام الجميع، تجعلها تقتحم القلوب، كما أنها شديدة الذكاء، وتكتسف الأفراد من حولها، دون أن تحتاج وقت طويل لاكتشافهم.

وعلى الرغم من مميزات ذكر برج الحمل، إلا أنه غير صبور على الإطلاق، ومندفع بدرجة كبيرة في مختلف المواقف التي يمر بها، بالإضافة أنه لا ييأس بسهولة.