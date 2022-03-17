حظك اليوم برج الحمل الخميس 17-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتميز بالثقة الكبيرة في نفسه، فهو يستطيع أن يحقق كل ما يريد بسب ثقته الكبيرة في نفسه، التي تمكنه من الوصول للنجاح في حياته المهنية وعلاقته مع غيره، كما يتسم مولود برج الحمل بروح القيادة، فهو يتمكن من قيادة فريق بشكل صحيح، ويجعل كل فرد في الفريق يؤدي دوره المناسب، ويصنع الفرص لنفسه لتحقيق ما يريد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بضرورة العمل في صمت ومحاولة حل المشكلات حيث أنه قد تواجه مسائل دقيقة وحساسة فابحثها بهدوء.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

عليك ألا تتحرك بشكل خاطئ حفاظا على سلامتك وتتأنى في أقوالك مع أحبابك، فالقمر ونبتون في وضع متنافر وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج الحمل

ويمتلك مولود برج الحمل طاقة إيجابية رائعة تمكنه من جعل من حوله يشعرون بالسعادة الكبيرة، فهو مفعم بالحيوية والنشاط ويحتفظ بالحماس الكبير في كل ما يفعله بشكل يومي، فهو يكره أن يواجه الصعاب المختلفة دون خطة محكمة، كما أنّه يخطط لإصلاح كل شيء إيمانا منه بأنّ الإنسان يجب أن يواجه المواقف الصعبة بشكل سليم وليس عشوائي.

وإلى جانب حماسه الكبير فهو يحب المغامرات وخوض الأشياء الجديدة ويكره الأمور الروتينية التي تحدث بشكل يومي، كما أنّه يحب الأشخاص من حوله أن يحترموا هذه الرغبة به، ولا يجعلوه يقوم بالأشياء الروتينية التي لا جديد بها.