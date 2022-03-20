حظك اليوم برج الحمل الأحد 20-3-2022 مهنيا وعاطفيا

دائما ما يبدع مولود برج الحمل في مهن بعينها؛ منها المهن العسكرية كونها تشبع ميله نحو البطولة والقتال، فضلا عن أن هذا المولود ماهر في مهنة المُحاماة، وطب الأسنان، والطب البيطري، أما سيدات هذا البرج فدائما يميلون نحو العمل كطبيبة أطفال، أو محامية أو صحفية.

كما يتميز هذا المولود بامتلاكه للكثير من المميزات؛ منها حبه للحياة، فلديه حيوية كبيرة، تعم المكان من حوله، وتجعل الجميع يشعرون بالسعادة، كما أنه يتفانى في حبه للغير، ولا يحب الأنانية، ويكره أن يتسم بها الغير؛ فهو يعطي لجميع من حوله أعز ما لديه، دون أن يشعر بغضب أو امتعاض.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

وتنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل، على المستوى الهني والاجتماعي أن تتصرف اليوم ببراءة وعفوية، لكن انتبه لحقوقك وتجنب الاندفاع في أقوالك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

وعاطفيا إذا كنت متزوجا حاول أن تكون لبقا في إبداء وجهة نظرك لشريك حياتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.

وتحمل سيدة برج الحمل الكثير من العاطفة والحنان بداخلها، فضلا عن أنها تمتلك كاريزما كبيرة أمام الجميع، تجعلها تقتحم القلوب، كما أنها شديدة الذكاء، وتكتشف الأفراد من حولها، دون أن تحتاج وقتا طويلا لاكتشافهم، وأبرز عيوبها عندما ينفد صبرها فهي غير صبورة على الإطلاق.