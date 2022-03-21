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قرار حكومي بتحديد سعر بيع الخبز الحر: غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه للمخالفين

بيع كيلو الخبز المعبأ بـ11.5 جنيه

كتب:

محمد مجدي
09:39 ص | الإثنين 21 مارس 2022
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر بما يشمل الخبز المميز والخبز الفينو، وتلتزم كل المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

بيع الخبز المميز بـ50 قرشا لوزن 45 جراما.. و75 قرشا لـ56 جراما وجنيه لـ90 جراما

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ

كما أشار القرار إلى أنَّ يكون بيع الخبز الفينو بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً.

غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.