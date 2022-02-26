«الصحة» تكشف تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 27 مارس المقبل

أعلن الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يوم 27 مارس المقبل، ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

وأوضح عبدالفتاح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التطعيم لتعزيز ورفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال المستهدفين من الحملة القومية.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وأضاف الدكتور محمد عبدالفتاح، أن حملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال مجانية والطعم المستخدم فيها هي طعم شلل الأطفال الفموي، ويتم التطعيم عن طريق نقطتين في الفم، مشيرا إلى أننا نستهدف قرابة 17 مليون طفل على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال هي عادية وهي الحملة التي تتم كل عام في الربع الأول منها.

استمرار تدريب الفرق الطبية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، أنه يتم تدريب كل الفرق الطبية المشاركة في الحملة حتى تتمكن الفرق الطبية المشاركة للوصول إلى المستهدف من الأطفال، فالفرق الطبية تنقسم إلى نوعين، منها الفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية، والفرق الطبية المتحركة والتي تنتقل من شقة إلى أخرى، ومن شارع إلى آخر، وفي الميادين والمؤسسات وبجوار الكنائس والمساجد والنوادي الاجتماعية والمواصلات العامة لتطعيم الأطفال.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة مساعدة الفرق الطبية للوصول للمستهدف من الأطفال في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، لافتة إلى أهمية الحفاظ على الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا وأهمية ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.