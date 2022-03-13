«صحة الدقهلية» تستعد لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بفرق ثابتة ومتحركة

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، اجتماعا مع وكلاء الوقائي ومسؤولي التطعيمات ومراقبي التطعيمات بالإدارات الصحية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال القادمة والمزمع انطلاقها في 27 مارس الجاري، وتستمر لمدة 4 أيام بالمحافظة، وكذلك مناقشة خطة العمل والتعليمات الخاصة بالحملة وتحديث خطة إدارة الطعوم وخطة الإشراف والسيارات.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة مدير الطب الوقائي، في إطار خطة الدولة بالاستمرار في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

استهداف مليون طفل من المصريين وغير المصريين ضد شلل الأطفال

وقال الدكتور شريف مكين، إن المستهدف تطعيم حوالي مليون طفل من المصريين وغير المصريين عن طريق الفرق الثابتة والفرق المتحركة من شقة الى شقة بالريف والحضر، مؤكدا علي عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف علي الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة.

«مكين»: التطعيم من منزل لمنزل

وأضاف مكين، في بيان صحفي، أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة، ويتم التطعيم من منزل لمنزل ومن شقه لشقة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الدقهلية.