استعدادات الإسكندرية لنوة الشمس الكبرى.. «ألبسوا تقيل»

تعيش الإسكندرية أجواء شتوية شديدة البرودة خلال الأيام الجارية، وذلك بالتزامن مع نوة «الشمس الكبرى»، التي بدأت في 18 مارس الجاري، وتستمر على مدى يومين، تنتهي غداً الأحد، وذلك برياح شرقية، وغالباً ما تكون ممطرة، وتسطع خلالها الشمس بقوة، على الرغم من برودة الطقس، حيث تكون درجات الحرارة العظمى 17 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات، تزامناً مع حلول الأيام الأخيرة من فصل الشتاء، الذي من المفترض أن ينتهي بنهاية هذه النوة.

ارتداء ملابس ثقيلة بسبب الأجواء الباردة

وتبع ذلك تحذيرات كبرى من محافظة الإسكندرية للمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب سرعة الرياح، مع تقليل سرعة السيارات بقدر ما يمكن وعدم الوقوف تحت اليفط على الكورنيش، وتجنب السير تحت البلكونات القديمة والمتهالكة، والتشديد على ارتداء ملابس ثقيلة خلال تلك الأيام.

وتبع ذلك إعلان اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة منذ أول أمس، تحسباً لموجة الطقس السيء، لافتاً إلى استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة بجميع أنحاء المحافظة، وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي بلاغات على رقم الخط الساخن للشركة 175 من أي خط أرضي.

طقس الإسكندرية غداً الأحد

ويشهد طقس الإسكندرية غداً الأحد، حالة هدوء نسبي من حيث الأمطار التي تهطل على المدينة الساحلية، إلا أن موجة الصقيع مستمرة في ظل درجة حرارة 17 مئوية صباحاً، وانخفاضها إلى 10 درجات ليلاً، مع توقعات هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة، بنسبة حدوث من 30% تقريباً، على أن تزيد شدتها مساءً، كنتاج لموجة الصقيع التي تضرب مصر منذ قرابة يومين، بسبب نوة الشمس الكبرى.