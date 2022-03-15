«تموين الإسكندرية» تضبط 5400 كيلو خرشوف مجهول المصدر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، من ضبط خرشوف مُصنع مجهول المصدر، وذلك عقب توجيهات بتشديد الرقابة على المنتجات الزراعية المصنعة حرصا على صحة المواطنين.

ضبط سيارة نقل بمنطقة برج العرب

بدأت الواقعة حين قامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة، وإشراف محمد شبور رئيس الرقابة، وعضوية المفتش مالك الشافعي، بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة، والتي أسفرت عن ضبط سيارة نقل بمنطقة برج العرب محملة بخرشوف مقطع في محلول ملحي دون بيانات، مجهولة المصدر ومشكوك في صلاحيتها.

وتم تحريز عدد 45 برميلا، زنة البرميل الواحد 120 كجم بإجمالي 5400 كجم بغرض طرحها بالأسواق غرب الإسكندرية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

مصنع زيوت دون ترخيص

جاء ذلك بعد ساعات من ضبط إدارة تموين العامرية غرب الإسكندرية، برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، مصنعًا لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص من الجهات المختصة وتخزين مواد غذائية بنفس المقر.

وتم التحفظ على 2000 كجم زيت مجهول المصدر داخل تانك من الصاج المجلفن، تمهيدًا لتعبئته في جراكن بلاستيك، زنة الجركن 20 كجم، وعدد 110 شكائر فول زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالي كمية 2750 كجم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.