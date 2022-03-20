شروط تمويل «حضانتي» من بنك ناصر.. عقد إيجار أو تمليك يغطي مدة القرض

أكد بنك ناصر الاجتماعي أنه يتم العمل على تمويل الحضانات وكذلك توفيق أوضاع حضانات الأطفال في الفئة العمرية من صفر حتى 4 سنوات، أو تجديدها، وفقًا لمعايير الجودة التي حددتها وزارة التضامن.

وأوضح البنك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأحد، أن تفاصيل تمويل الحضانات «حضانتي» من بنك ناصر، تتمثل فيما يلي:

- قيمة تمويل الحضانات من بنك ناصر يتراوح بين 20 ألفًا وحتى مليون جنيه، بشرط ألا يزيد عمر المستفيد من التمويل عن 60 عاما ولا يقل عن 21 عاما.

- قيمة العائد 5.7%، ويتم سداد القرض على 4 سنوات كحد أقصى.

المستندات المطلوب للحصول على قرض لتمويل «حضانة»

- تم تقديم صورة بطاقة الرقم القومى رط أن تكون سارية لكلا من العميل وكذلك الضامن.

- يشترط تقديم صورة شهادة المؤهل للعميل.

- رفاق صورة دراسة جدوى استرشادية للمشروع.

- تقديم إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة وكذلك دار الحضانة، إذا كانت هناك حضانة قائمة.

- يتم تقديم عقد الإيجار للحضانة أو التمليك، يشترط أن يغطي مدة القرض، ويكون موثقًا من الشهر العقاري.

تقديم وثائق التأمين المطلوبة

- تقديم وثائق التأمين المطلوبة ومراجعتها.

ـ يتم الاستعلام الائتماني لكل من العميل والضامن، ويشترط ألا يقل التقييم عن جيد.

- تقديم ترخيص الحضانة أو تقديم الرخصة المؤقتة أو أي أدلة تفيد البدء في استخراج التراخيص.

- يشترط إقرار العميل بأنه ليس من موظفي بنك ناصر أو من موظفي وزارة التضامن أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية لعميل، بشرط ألا يكون قد مر عليه 3 شهور، وتكون موجهة لبنك ناصر.

- يوقع العميل على شيكات بقيمة تمويل الحضانات والأقساط، ويتم إعفاء العميل من هذا الشرط إذا توافر ضامن موظف حكومي أو ضامن معاش أو أوعية ادخارية.