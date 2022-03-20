الغرف التجارية: «الغذاء» و«الدواء» أنهيا أزمة اختفاء المكملات من الأسواق

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، إنّ الدولة تكثّف حملاتها وجهودها لمواجهة ظاهرة المكملات المهربة، بعدما اتخذت القيادة السياسية قرارا استراتيجيا بإنشاء هيئة سلامة الغذاء وهيئة سلامة الدواء المصرية.

المكملات الغذائية الرافعة للمناعة

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» والمُذاع على فضائية Ten، أنّ هيئة سلامة الدواء متخصصة في تسويق وإنتاج الدواء، أما هيئة سلامة الغذاء فهي متخصصة في سلامة ومتابعة المكملات الغذائية، لافتا إلى أنّه وقبل وجود هيئة سلامة الغذاء، كانت المكملات الغذائية الرافعة للمناعة وغيرها من المكملات لا يتم استيرادها من الخارج.

ضبط تهريب المكملات الغذائية

وأوضح أنّه وفي تلك الفترة كان هناك بابا مفتوحا لتهريب المكملات الغذائية، فبعض الناس كانوا يعتقدون أنّ المكملات المستوردة ستكون أفضل من تلك الموجودة في الأسواق: «لما دخلت هيئة سلامة الغذاء فتحت الباب لتسجيل المكملات الغذائية اللي بتستورد من به مصر، وبالتالي مبقاش فيه داعي للتهريب، ومساحة التهريب قلت».

وأكد أنّه ومنذ إنشاء هيئة سلامة الغذاء وهي تطبق المعايير العالمية في تسجيل ومتابعة المكملات الغذائية، إذ إنّ الهيئة انتهت من حل أزمة اختفاء المكملات الغذائية الرافعة للمناعة، وأهمها فيتامين سي خاصة خلال أزمة كورونا، وفي تك الآونة أصبحت جميع أنواع المكملات متوفرة في الأسواق خلال موجات كورونا بالموجة الثانية وحتى الخامسة، موضحا أنّه مع وجود هيئة سلامة الغذاء، بدأت صناعة توطين المكملات في الانتعاش من خلال زيادة الاستثمارات التي جاءت من الخارج.