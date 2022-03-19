الغرف التجارية: انخفاض أسعار البيض والدواجن خلال شهر رمضان 

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، إن القيادة السياسية تتواصل مع المجتمع المدني لمعرفة مشكلات الشارع المصري والتنسيق لوضع الحلول التي ترضي جميع الأطراف، لافتا إلى أن أسعار البيض انخفضت 5 جنيهات للطبق الواحد.

وأوضح «السيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أسعار الدواجن بها تذبذب شديد فقد انخفضت إلى 31 جنيها للكيلو ثم ارتفعت إلى 33 جنيها، لافتا إلى أن الإنتاج المصري من الدواجن جيد والكميات المتاحة من خلال المنافذ أحدثت انضباطا بالأسواق بعد زيادة المعروض عن المطلوب.

سعر الدواجن وصل إلى 38 جنيها كحد أقصى للمستهلك

وأضاف «السيد» أن الغرف التجارية تتابع باستمرار اختلافات الأسعار، موضحا أن السعر وصل في الأسواق إلى 38 جنيها كحد أقصى للمستهلك، وأن شركة قطاع الأعمال تطرح المنتجات من خلال منافذها المتعددة، وأن الأسعار من المقرر أن تنخفض في شهر رمضان المقبل، مع تزايد الإنتاج خلال الفترة الحالية.

السيد: نستورد 80% من مستلزمات إنتاج الدواجن

وأشار «السيد» إلى أننا نستورد 80% من مستلزمات الإنتاج في عملية إنتاج الدواجن وخاصة الأدوية، موضحا أن الدولة تعمل بكل جهد على توفير مستلزمات الإنتاج لتقليل التكلفة وزيادة المعروض بجودة عالية.

وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، أن مصر لديها إنتاج جيد من الدواجن، موضحا أن الأعلاف تتزايد أسعارها عالميا وتؤثر على أسعار الدواجن محليا، لافتا إلى أن طبق البيض وصل إلى 55 جنيها، مطالبا بمزيد من الرقابة لكي يشعر المواطن بانخفاض الأسعار.