مقتل عامل بالرصاص في شجار بسبب خلافات مالية بالدقهلية

لقي عامل في محافظة الدقهلية مصرعه، بعد 24 ساعة من إصابته بطلق ناري في البطن من الجانب الأيمن، خلال شجار مع شاب (بدون عمل) بسبب خلافات مالية، حيث جرى تشريح الجثة وفتح تحقيقات في الواقعة.

عامل يصل إلى مستشفى السنبلاوين العام مصاب بطلق ناري

وتلقى مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بلاغًا بوصول الشاب «إسلام أشرف أحمد عثمان »، 27 سنة (عامل) إلى مستشفى السنبلاوين العام، مصابًا بطلق ناري من الجانب الأيمن «فتحة دخول من الظهر وخروج من البطن».

إطلاق النار على العامل لخلافات مالية

على الفور، انتقلت مباحث مركز السنبلاوين إلى مكان الواقعة، وبسؤال مرافق المصاب «الخطيب أحمد عثمان»، 42 سنة «عم الضحية»، اتهم المدعو «محمود إ. م.»، 28 سنة، (بدون عمل) بإطلاق عيار من سلاح ناري أحدث إصابة حال تقابلهم على الطريق الفرعي «الشعالة - السنبلاوين» دائرة المركز، وحدوث مشادة كلامية بينهم لوجود خلافات مالية.

وحررت أجهزة الأمن محضرًا بالواقعة رقم 5541 لسنة 2022 جنح مركز السنبلاوين، وبعد مرور 24 ساعة لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة، وجرى العرض على النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة وسرعة ضبط وإحضار المتهم وتحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها.

وشيّع أهالي قرية طنبول الكبرى جنازة المجني عليه، عقب تصريح النيابة باستلام الجثة، وسط مطالب بسرعة محاكمة المتهم.