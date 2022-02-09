«شهامة ضابط شرطة».. شارك أهالي العياط في إخماد حريق بورشة ميكانيكا

شب حريق، أمس الثلاثاء، في إحدى ورش الميكانيكا لإصلاح السيارت، بشارع المدبح في منطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، إذ تصاعدت الأدخنة وارتفعت ألسنة النيران بالورشة، بسبب وجود مواد تساعد على الاشتعال.

وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل ورشة بمنطقة العياط لتصليح الدرجات النارية، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة العياط بقيادة ملازم أول أحمد دويدار، الذي حاول السيطرة على الحريق حتى لا ينتشر في العقارات المجاورة أو حدوث خسائر بشرية، فشارك الأهالي في السيطرة على الحادث حتى وصلت سيارت الإطفاء التي أحكمت السيطرة على النيران.

اقرأ أيضا 7 إجراءات ضرورية لحمايتك من حرائق الكهرباء.. «ماتطفيهاش بالمية»

شهامة الضابط

لم ينتظر الضابط حضور وحدة المطافئ وبادر بمحاولة التدخل للسيطرة على الحريق قبل أن ينتشر، وبادر باستخدام طفاية الحريق للسيطرة على الحادث، وشاركه الأهالي باستخدام خراطيم المياه والبطاطين، ما جعلةه يلقى حفاوة كبيرة من أهالي العياط على شهامته.

وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران أو احتمالية تجددها لاحتواء الورشة على مواد تساعد على الاشتعال، وتم السيطرة على الحادث دون وقوع خسائر في الأرواح، وتحرير محضر بالواقعة.

اقرأ أيضا بخطوات بسيطة.. كيف تتفادى حدوث حريق داخل المنزل؟

السيطرة على حريق بمنطقة فيصل

من ناحية أخرى، تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة فيصل غرب المحافظة، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث مع بسيارة إسعاف، ودفعت وحدة الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران.

وتم السيطرة على الحادث دون وقوع إصابات، وإخطار النيابة العامة التي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لبيان سبب الواقعة وإمكانية وجود شبهة جنائية من عدمه، وطالبت وحدة البحث بتكثيف جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.