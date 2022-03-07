«جزيرة غمام» يجمع مي عز الدين وطارق لطفي في ثالث تعاون بينهما

تعود الفنانة مي عزالدين، للتعاون مجددًا للتعاون مع الفنان طارق لطفي، حيث يتقاسمان سويًا بطولة مسلسل «جزيرة غمام»، والمقرر لهما المنافسة به في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، وذلك بعد نحو 12 عامًا من آخر تعاون فني بينهما، رغم الصداقة القوية التي تجمعهما.

«جزيرة غمام» ثالت تعاون درامي بينهما

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المسلسلات التي جمعت طارق لطفي ومي عزالدين، بخلاف العمل الجديد المرتقب عرضه في موسم دراما رمضان:

الحقيقة والسراب

عام 2003 قدما سويًا مسلسل «الحقيقة والسراب»، بطولة فيفي عبده، ويوسف شعبان، وأحمد زاهر، وخيرية أحمد، ونهال عنبر، وريهام عبدالغفور، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمية الخشاب، تأليف سماح الحريري، إخراج مجدي أبو عميرة.

وخلال الأحداث جسّد «لطفي»، شخصية رياض الشقيق الأكبر لـ«مي»، والتي لعبت دور «منال» الفتاة الدلوعة التي تحصل كل ما تريده في أي وقت، ويتوفى «رياض» في حادث أليم، وتجبر والدته المتسلطة أرملته على الزواج من شقيقه، لتتصاعد الأحداث في إطار من المفارقات الغريبة.

قضية صفية

وفي عام 2010 قدم النجمان مسلسل «قضية صفية»، بطولة أحمد صلاح السعدني، وسامح الصريطي، ولطفي لبيب، وميمي جمال، وسعيد طرابيك، وسامي مغاوري، ومحسن منصور، ومحمد التاجي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وتميزت أحداث مسلسل قضية صفية بالإثارة والتشويق، حول فتاة من القرية تدعى صفية ترث من والدها أموالًأ طائلة، ويظهر لها شابًا يدعي أنه شقيقها، ويتدخل في كل أمور حياتها التي يحولها إلى عذاب شديد، وتحدث مفاجأت كثيرة بعد مقتله، واتهامها بالجريمة، لتضطر بعدها إلى الهروب في محاولة منها لإثبات براءتها.

جزيرة غمام

في عام 2022 يتعاون النجمان من جديد في عمل درامي مختلف من خلال مسلسل «جزيرة غمام»، بطولة فتحي عبدالوهاب، وأحمد أمين، ومحمود البزاوي، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق، حول ثلاثة أشقاء وفتاة واحدة تدعى سندس، يحدث بينهم صراعات، ويضطر الشقيق الأكبر بقتل أخيه الصغير بإيعاز من الشقيق الثاني، وتتوالى الأحداث في وسط مفاجأت غير متوقعة خصوصًا مع عدم وفاة الأخ الصغير.