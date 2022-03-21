سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 21-3-2022 في مصر

في ظل احتفالات المصريين اليوم الاثنين 21-3-2202 بعيد الأم، يلجأ الكثيرون إلى معرفة أسعار الذهب اليوم، لرغبة البعض في شراء هدايا ذهبية لأمهاتهم.

وفي ظل الخدمات اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن» لمتابعيها وقرائها، نستعرض أسعار الذهب اليوم، بكل أنواعه في محلات الذهب.

سعر الذهب عيار 21

سجل اليوم الاثنين 21-3-2022، سعر جرام الذهب عيار 21 بين 887 إلى 891 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وفيما يتعلق بسعر جرام الذهب عيار 24، استقرت قيمة الجرام اليوم، حيث تتراوح بين 1.014 إلى 1.018 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وفيما يتعلق بسعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين، يتراوح ما بين 760 إلى 764 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وبخصوص سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين، تراوح ما بين 7096 إلى 7128 جنيها.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين ما بين 1.013.714 إلى 1.18.286 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الأثنين في أسواق المال

سجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18، نحو 734.74 جنيها، بقيمة تصل إلى نحو 46.73 دولار، في حين سجل سعر كيلو الذهب اليوم نحو 979,643 جنيها، أي ما يعادل 62,312 دولار، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 6,858 جنيها، أي ما يعادل نحو 436.19 دولار.

كما سجل سعر جرام الذهب من عيار 21، إلى 857.21 جنيها، أي نحو 54.52 دولار، في حين سجل سعر الجرام من عيار 24، قيمة 979.64 جنيها، أي نحو 62.31 دولار.