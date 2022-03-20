آخر أعمال الفنان زكي فطين عبدالوهاب.. مسلسلان مع يوسف الشريف

غيب الموت، منذ قليل، الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عن عمر ناهز 61 عامًا، إثر صراع مع مرض السرطان، بعد معاناته من تدهور الحالة الصحية خلال الفترة الأخيرة، وجرى احتجازه في العناية المركزية بأحد المستشفيات التابعة لنقابة المهن التمثلية.

آخر ظهور لـ زكي فطين عبدالوهاب

وقدم الفنان زكي فطين عبدالوهاب، خلال مشواره الفني الكثير من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور، وكان آخر أعمال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، مسلسل «كوفيد 25»، في رمضان الماضي، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، إيناس كامل، وأميرة العايدي، من تأليف إنجي علاء، ومن إخراج نادر جلال.

مشاركة زكي فطين عبدالوهاب في مسلسل «النهاية»

وقبلها، شارك زكي فطين عبدالوهاب، في موسم رمضان 2019، بمسلسل «النهاية»، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعي، محمد لطفي، محمود الليثي، سوسن بدر، محمد العمروسي، محمد خيمس، محمد مرزبان، ومحمد جمعة، من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث مسلسل «النهاية»، في عام 2120، بالقدس، ويحاول مهندس البحث عن حل لأزمة الطاقة والقيود التي يفرضها النظام على الشعب، ولكن يتغير كل شيء حينما يظهر إنسان آلي مستنسخ منه.

من هو زكي فطين عبدالوهاب؟

الفنان زكي فطين عبدالوهاب، ممثل مصري، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983، وعمل مع المخرج علي بدرخان، كمخرج مساعد ثانٍ في فيلم «أهل القمة»، وعمل أيضًا كمساعد مخرج في العديد من أفلام يوسف شاهين، منها «اليوم السادس»، الذي خاض خلاله تجربة التمثيل أيضاً، ثم انطلق في التمثيل وقدم العديد من الأعمال أبرزها: «أهل كايرو، بحب السيما، اسم مؤقت»، وله تجربة في مجال التأليف واﻹخراج من خلال فيلم «رومانتيكا» عام 1996.