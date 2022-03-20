موعد ومكان جنازة الفنان زكي فطين عبدالوهاب.. نهاية رحلة محارب السرطان

يبحث الجمهور عن موعد ومكان جنازة الفنان زكي فطين عبدالوهاب، الذي غيبه الموت، منذ قليل، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان خلال السنوات الماضية، بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا.

موعد ومكان جنازة الفنان زكي فطين عبدالوهاب

وقال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، إنّ تشييع جثمان الفنان الراحل سيكون في الرابعة والنصف عصرًا من مسجد السيدة نفيسة.

معلومات عن الفنان زكي فطين عبدالوهاب

وعانى الفنان زكى فطين عبدالوهاب من أزمتين صحيتين، فأصيب بسرطان الرئة في منتصف عام 2019، وورم بالمخ في يونيو الماضي.

والفنان زكي فطين عبدالوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبدالوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.

رحلة زكي فطين عبدالوهاب مع الفن

وزكي فطين عبدالوهاب، هو ابن شقيق كل من الفنان الكوميدي سراج منير والمخرج حسن عبدالوهاب، وشارك في عشرات الأعمال الفنية منها، «إسكندرية كمان وكمان، سكوت هنصور، ريش نعام، بحب السيما، تفاحة آدم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب أو التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين».

وهو من مواليد 18 فبراير 1961، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983، وكان من أبرز محطاته العمل مع المخرج علي بدرخان، كمخرج مساعد ثانٍ في فيلم «أهل القمة»، ثم مساعد إخراج بأفلام يوسف شاهين، ومنها «اليوم السادس»، وعمل أيضًا كمدير موقع تصوير لعدد من الأفلام الأمريكية التي جرى تصويرها في مصر، ومنها «أقدار الحرب الدامية»، عام 1981.