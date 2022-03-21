درجات الحرارة اليوم الاثنين 21-3-2022 في مصر.. طقس بارد ورياح وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي بارد خلال الأيام القادم، نتيجة التقلبات الجوية التى ستستمر معنا حتى بداية فصل الصيف.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد انخفاضا فى درجات الحرارة بشكل متفاوت خلال الفترة القادمة، حيث تنخفض الحرارة غدا على مناطق من شمال البلاد، وتسجل محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم الاثنين 18 درجة، فى حين تسجل وسط سيناء، والسواحل الشرقية والغربية 17 درجة مئوية، فى حين تتراوح درجات الحرارة بين 22 و24 درجة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال الصعيد ، فى حين تسجل 30 درجة على محافظات جنوب، وأما الصعيد فيسود طقسا مائلا للحرارة.

درجات الحرارة الاثنين 21 مارس 2022

جاءت درجات الحرارة اليوم الاثنين فى مصر، على النحو التالي:

القاهرة 18 09

الإسكندرية 17 10

طنطا 16 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 11

بلطيم 17 10

مطروح 17 10

السلوم 16 09

سيوة 19 08

بورسعيد 18 09

دمياط 17 11

الزقازيق 18-10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 17 11

العريش 17 08

رفح 16 08

رأس سدر 24 10

نخل 19 05

نويبع 24 13

طابا 21 13

كاترين 20 05

الطور 23 15

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 25 15

مرسى علم 25 14

الفيوم 21 08

بني سويف 19 09

المنيا 22 09

أسيوط 22 09

سوهاج 23 09

قنا 28 10

الأقصر 29 12

أسوان 30 12

إدفو 30 10

أبو سمبل 29 10

الوادي الجديد 28 10

شلاتين 28 13

أبو رماد 26 12

حلايب 26 13

رأس حدربة 25 12