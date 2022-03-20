فنانون ينعون زكي فطين عبدالوهاب: عاش مسالما وعاشقا للفن

نعى فنانون، الفنان زكي فطين عبدالوهاب، الذي غيّبه الموت قبل قليل، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي أُصيب به مرتين، الأولى في 2019 وكانت بسرطان الرئة، والثانية في العام الماضي، حيث أعلن إصابته بورم في المخ.

وفاة زكي فطين عبدالوهاب

وكتب الفنان صبري فواز، ناعيًا الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عبر حسابه على فيس بوك: «زكي فطين عبدالوهاب، مع السلامة، ولا إله إلا الله».

كما نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان الراحل، عبر حسابها أيضًا على فيس بوك، قائلة: «البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

وشارك الفنان محمد جمعة، متابعيه، عبر فيس بوك، بصورة للفنان زكي فطين عبدالوهاب، وعلّق عليها قائلًا: «رجل الأستاذ زكي فطين عبدالوهاب، عاش مسالمًا محبًا عاشقًا للفن، نسألكم الدعاء».

فنانون ينعون زكي فطين عبدالوهاب

وكتب الفنان عباس أبوالحسن، عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: «البقاء لله، انتقل إلى رحاب السماء الفنان زكي فطين عبدالوهاب، بعد صراع مع المرض اللعين، ربنا يتغمّده برحمته ويعفو عنه».

وانضمت إليهم الفنانة أيتن عامر، التي كتبت قائلة: «الله يرحمك يا أستاذ ويغفرلك، اتشرفت بالشغل معاه أكتر من مرة، وكان دايمًا بيشجعني، وكان بني آدم طيب ومحترم لأبعد الحدود».

يذكر أنّ الفنان زكي فطين عبدالوهاب، رحل عن عالمنا قبل قليل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي بدأ معه في الرئة، وبعد تعافيه منه هاجمه مرة أخرى، لكن كانت هذه المرة كانت في المخ.