حكاية الأم المثالية بالفيوم: ربت 4 أيتام وتخرج أبناؤها في كليات القمة

حياة قاسية عاشتها حنان كامل السيد حسن، 57 عامًا، حينما مرض زوجها وهما لديهما 4 أبناء في عمر الزهور، فتحمّلت مسؤولية أطفالها الأربعة، وساندت زوجها خلال فترة مرضه حتى توفي بعد 4 سنوات من المعاناة مع المرض، تاركًا لها 4 أيتام أكبرهم عمره 10 أعوام وأصغرهم 4 عوام؛ فأصبحت الأم والأب لهم، رافضة الزواج مرة أخرى، وعلمتهم حتى تخرجوا في كليات القمة، إلا أنّ الله ابتلاها بفقدان ابنها الثاني بعد تخرجه في كلية الهندسة، فتحملت آلام الفراق وأكملت مسيرتها مع باقي أبنائها.

الأم المثالية بالفيوم

وأعلنت وزارة التضامن فوز حنان كامل السيد بلقب الأم المثالية من محافظة الفيوم على مستوى الجمهورية، ويتم تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل يقام غدًا.

السيرة الذاتية للأم المثالية

وفيما يخص السيرة الذاتية لـ«الأم المثالية»، فإنها حاصلة على بكالوريوس تربية، وتعمل مُدرسة، وهي أرملة منذ 21 عامًا، وأم لـ 4 أبناء؛ الأول حاصل على بكالوريوس هندسة، والثاني بكالوريوس هندسة «متوفي»، والثالثة بكالوريوس علوم وتربية، والرابعة بكالوريوس صيدلة.

رحلة شقاء الأم المثالية

بدأت حياة الأم المثالية 2022، بالزواج وإنجاب 4 أبناء، إلا أنّ الفرحة لم تدم طويلًا حيث مرض زوجها وتوفي بعد معاناة 4 سنوات مع المرض، تاركاً لها أربعة أطفال في عمر 10، و8، و6، و4 سنوات، فتحملت الأم مسؤولية الأبناء بمفردها وكانت الأم والابن معًا لهم، واهتمت بتعليم الأبناء حتى تخرجوا في كليات القمة.

فراق ابنها كسر قلبها

لم تدم فرحة الأم بأبنائها كثيرًا، فشاء القدر أن يتوفى الابن الثاني بعد تخرجه في كلية الهندسة، وتحملت الأم آلام الفراق للمرة الثانية بعد فراق زوجها، ولكن الله أعانها لتستكمل مسيرتها مع باقي أبنائها، وزوجت الابن الأول والابنة الثالثة، وفي طريقها لتزويج ابنتها الأخيرة قريبًا.