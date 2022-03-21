في يومها العالمي.. فاو: إزالة الغابات مستمرة وتنذر بالخطر 

يحتفل العالم، اليوم الاثنين 21 مارس باليوم العالمي للغابات، والذي اختارته منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ليكون يوما للغابات والتنوع البيولوجي، موضحة أن الغابات والاستخدام والإدارة المستدامة لهما هي مفتاح مكافحة تغير المناخ، والمساهمة في ازدهار الأجيال الحالية والمقبلة ورفاهيتها، ولها دور هام في التخفيف من حدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الفاو: إزالة الغابات لم تزل متواصلة على المستوى العالمي بمعدل ينذر بالخطر

وأكدت منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، أنه رغم كل الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، فإن إزالة الغابات لم تزل متواصلة على المستوى العالمي بمعدل ينذر بالخطر، مشيرة إلى أن موضوع احتفالية 2022 بعنوان «الغابات والإنتاج والاستهلاك المستدام»، وذلك في دعوة لضرورة اختيار الأخشاب المستدامة لما فيها من صالح للإنسان وللكوكب.

وأكدت المنظمة أن الأخشاب تساعد في الوقت الحاضر على تيسير الحصول على غذاء ومياه شرب خالية من البكتريا، فضلاً عن أنها تستخدم في عدد لا يُحصى من الأثاث والأواني، فضلاً عن إدخالها تقنيا في مجالي الطب وسباق الفضاء، ومن الضروري اعتماد سبل مستدامة ومراعية للبيئة في إنتاج الأخشاب واستخدامها لما يعود بالنفع على الأرض وسكانها، مطالبة بحماية هذا المورد التي تُسهل تجديده باعتماد الإدارة المستدامة للغابات.

مناقشة تسريع التحول نحو الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة

وتابعت المنظمة أنه سيتم مناقشة العام الجاري من المنظمة كيف يمكن للابتكارات المساهمة في حماية الغابات ورفع كفاءة الموارد والمنتجات القائمة على الغابات وخدمات النظم الإيكولوجية أن تساهم في أسلوب حياة مستدام، وتسريع التحول نحو الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة، وتساعد هذه الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة المتصلة بالصحة، والرفاهية، والانتقال نحو الاقتصادات الخضراء منخفضة الكربون.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في عام 2012، أن يوم 21 مارس سوف يكون يوماً دولياً للغابات لإذكاء الوعي بأهمية جميع أنواع الغابات، حيث أنه في كل احتفال باليوم الدولي للغابات، تُشجع الدول على بذل مزيد الجهود المحلية والوطنية والدولية لتنظيم أنشطة ذات علاقة بالغابات والأشجار، مثل حملات التشجير.