توصيات الدورة 25 لهيئة الغابات والمراعي.. و«الفاو» تشكر مصر

أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ختام فعاليات الدورة الخامسه والعشرون لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، والتي استضافت مصر اجتماعاتها والتي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة ممثلي 27 دولة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمة والمؤسسات المالية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على مدار 3 أيام.

وأكّد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والذي انتخب، خلال فعاليات الاجتماعات رئيسا للهيئة، لمدة عامين، أنَّ اجتماعات الدورة الخامسة والعشرون، أسفرت عن عدد من التوصيات المهمة، شارك في صياغتها ممثلو الدول الـعضاء، والمنظمات الدولية المشاركة، والتي تهدف الى تنمية المراعي والغابات، فضلًا عن تعميق دور الهيئة في هذا المجال.

التوصيات النهائية للدول المشاركة

وأشار إلى أنَّه تمّ تأكّيد أهمية تعزيز الجهود من أجل الحد من تدهور الغابات والمراعي والتصحر، فضلًا عن تعزيز التكامل بين إدارة الثروة الحيوانية في إطار نظم الإنتاج الحرجية والشجرية، بما يسهم في توفير الأغذية والألياف وتدوير الكتلة الحيوية وتخزين الكربون ومنع الحرائق في البراري والقدرة على الإصلاح وحفظ التنوع البيولوجي وإدارة المياه وخصوبة التربة، كذلك التصدي للثغرات في البيانات الهامة بشأن حالة الغابات والمراعي في المنطقة من أجل توضيح التنوع في نظم المحاصيل وتعزيزه وإدارة التربة والمحاصيل والمياه والثروة الحيوانية والعناصر المغذية والمراعي والأشجار في المراعي والنظم الزراعية المختلطة بالغابات والمراعي في المنطقة.

وتابع أنَّه تمّ تأكيد تعزيز النظم الغذائية والزراعية المستدامة والتي تسهم في الإدارة المستدامة للغابات والأراضي، من خلال برامج بناء القدرات الزراعية وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق، لاسيما للنساء والشباب، كذلك دمج نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام في البرامج والمشروعات الحالية والمقبلة والتي تدمج التحليلات بشأن الحساسية تجاه النزاعات والمحددة لكل بلد من أجل عدم تفاقم المزيد من التدهور.

وأضاف أن الهيئة شجعت أعضاءها على ضرورة الاستفادة من الفرص التي يتيحها عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الـيكولوجية والمبادرات العالمية الأخرى بغية تعبئة الموارد من أجل برامج الإصلاح الواسعة النطاق والتي تهدف إلى عكس مسار تدهور النظم الايكولوجية ووقف التصحر وتدهور الأراضي وتعزيز سلامة النظم الايكولوجية، كذلك الاستفادة من الموارد الفنية المتاحة للمنظمة لتعزيز القدرات في المجالات المتعلقة بتنمية الغابات والمراعي، ومنها إصلاح المناظر الطبيعية والإدارة المستدامة للغابات والمراعي وحفظ التنوع البيولوجي والتكيف مع التغير المناخي.

توصيات بتعزيز النظم الغذائية والزراعية المستدامة

وأوضح «عزوز»، أنَّه تمّ تأكّيد أيضًا على المضي قدماً في تنفيذ المزيد من الأنشطة للشبكة الإقليمية المعنية بحرائق الغابات والبراري في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والشبكة المعنية بصحة الغابات والأنواع الغازية في الشرق الأدنى، وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن حماية الغابات.

وفي سياق متصل، تقدمت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة «فاو» بالشكر إلى مصر ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستضافتها فعاليات الدورة، والتنظيم الجيد لها.

وشارك في اجتماعات الدورة الدكتور عبدالحكيم الواعر الممثل المقيم والمدير المساعد للمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ميتي ويكي مدير قسم الغابات بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدكتور عبدالحميد آدم رئيس قسم الغابات بالمكتب الاقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة، والدكتور يوسف سرنقل رئيس الدورة الـ24 لهيئة الغابات والمراعي، ومندوبي الدول الأعضاء في الهيئة، وزير الزراعة والغابات السوداني، ووزير الأمن الغذائي الباكستاني، ومدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية.