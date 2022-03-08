تفاصيل مشروع ماكينة تصوير الأوراق.. أرباح تتجاوز 98 ألف جنيه

يرتفع الطلب بشكل دائم على مكاتب التصوير وطباعة الأوراق، خاصة في ظل انتشار الجامعات والمدارس والأعمال البحثية التي يحتاج العديد من الطلاب خلالها إلى طابعات التصوير الخاصة بالأوراق، وهو ما يجعل الكثير من الأشخاص يتجهون إلى فتح مشروعات عديدة لتصوير الأوراق والطباعة، خاصة أن هناك من يحتاج إلى هذه الطابعات مثل الطلاب والمدرسين والباحثين وأساتذة الجامعة وغيرهم، حيث أصبحت من الضروريات في الأسواق المحلية التي يبحث عنها المواطنين في كل منطقة، وتلقى رواجا كبيرا في السوق المصرية.

وقال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مشروع مركز تصوير مستندات وخدمة الطلاب يهدف إلى النهوض بالصناعة المحلية، وتوفير فرص عمل للشباب، والاستفادة من زيادة الطلب والرواج على هذه السلع.

ويعمل المشروع على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين ومنها تصوير مستندات وتغليف وتجليد الكتب والملازم الدراسية للطالب.

بمعدات قليلة وأرباح كبيرة افتح مشروعك

ونشر الجهاز دراسة توضح أن المشروع يحتاج إلى عدد العاملين، والمعدات والتي تتمثل في 5 ماكينات تصوير متعددة الاستخدامات، وورق تصوير، وأحبار بمختلف أنواعها، وغيرها من مستلزمات التغليف، حيث يعد هذا من أشهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي توجد في جميع المناطق السكنية، لذلك يبحث كثيرون عن دراسة جدوى مشروع مركز تصوير مستندات وخدمه طلاب.

المشروع يحتاج إلى 194 ألف جنيه

وتقدر الاستثمارات الكلية للمشروع من خلال رأس المال والقرض بنحو 194 ألف جنيه، يتحمل صاحب القرض 83 آلاف جنيه، ويتحمل البنك باقي المبلغ من خلال عدة قروض، بينما تصل الأرباح خلال العام الأول للمشروع إلى أكثر من 98 آلاف جنيه.