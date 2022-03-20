آخر كلمات زكي فطين عبدالوهاب قبل وفاته: عايز أرجع أمثل وفخور بوالدتي

كشف الأب بطرس دانيال، عن آخر كلمات زكي فطين عبدالوهاب قبل وفاته، إذ كان يتواصل مع الفنان الراحل على مراحل متفاوتة، قبل تدهور حالته الصحية خلال الشهور الماضية، إثر تداعيات إصابته بمرض سرطان المخ قبل نهاية عام 2021.

آخر كلمات زكي فطين عبدالوهاب قبل وفاته

قال الأب «بطرس» في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللقاء الأخير الذي جمعهما منذ فترة، ظهر خلاله زكي فطين عبدالوهاب، متفائلًا وتحدث كثيرًا عن الفن وأمنيته بالعودة مجددًا للوقوف أمام الكاميرا، كذلك تحدث بفخر واعتزاز شديدين عن والدته الفنانة ليلى مراد ومدى عشقه لها.

واستطرد قائلًا: «لم يكن يخاف من المرض أو فكرة الموت، بل كان راضيًا بقضاء الله وقدره، الحقيقة إيمانه قوي جدًا، وشاكر لربنا طيلة الوقت، كان من الشخصيات الجميلة، يتمتع بأخلاق نادرة في الرضا وفي التعامل مع كل من حوله».

لم يستقبل اتصالات هاتفية مؤخرًا بسبب مرضه

وأشار إلى أن «زكي» مؤخرًا، لم يكن يرد على أي اتصالات بهاتفه المحمول «كان تعبان أوي»، متابعًا: «منذ أيام اتفقت مع الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة الممثلين، على الترتيب لزيارته بهدف رفع روحه المعنوية ولكن القدر لم يمهلهما.

ومنذ نحو عامين كرّم المركز الكاثوليكي الفنان زكي فطين عبدالوهاب، بصحبة عدد من النجوم أبرزهم نيللي ، صلاح عبدالله، رامي إمام.

أصيب بمرض السرطان في الرئة والمخ

وعانى زكي فطين عبدالوهاب، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ61 عامًا، من مرض السرطان، وأصيب به في المرة الأولى عام 2019 بالرئة، وتعافي بعد جلسات مطولة من العلاج الكيماوي، وتأكيده وقتها أنه تعامل مع المرض باعتباره صديقًا له، وآمن بقضاء الله وقدره، معربًا عن أمنياته بالعودة للعمل من جديد.

وفي المرة الثانية أصيب بسرطان المخ من الدرجة الرابعة عام 2021، حيث أعلن ذلك بنفسه عبر حسابه على موقع فيس بوك، وأكد أنه لم يستطع الرد على أي تليفونات.