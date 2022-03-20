مفاجأة.. حارس مرمى الإنتاج المصاب «كان راكب ميكروباص إسكندرية» (صور)

قالت مصادر من أسرة اللاعب عمرو خليل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، إن حالة اللاعب مستقرة، بعد تلقيه الإسعافات الأولية، عقب تعرضه لحادث مروع مساء أمس، في طريق عودته لمنزله عقب نهاية مباراة فريقه مع فريق نادي «زد إف سي»، التي انتهت بفوز الإنتاج الحربي.

اللاعب استقل ميكروباصًا للعودة لمنزله

وكشفت المصادر لـ«الوطن» عن مفاجأة، إذ أنهى اللاعب المباراة، وتوجه لموقف سيارات الميكروباص واستقل سيارة ميكروباص «أجرة» ليعود لمنزله بالإسكندرية، ووقع الحادث في حدود الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل أمس، وعقب تحرك الميكروباص بعدة دقائق، وتحديدًا عقب تجاوزه «كارتة محور روض الفرج»، وقع الحادث.

تفاصيل الحادث.. ووفاة قائد سيارة ملاكي

وأضافت المصادر أن السيارة الميكروباص اصطدمت بقوة كبيرة بسيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، ما اسفر عن إصابة عدد من ركاب الميكروباص من بينهم اللاعب عمرو خليل، إضافة إلى مصرع قائد السيارة الملاكي.

إصابات حارس مرمى الإنتاج الحربي

أصيب «عمرو» بإصابات متفرقة بالوجه والرأس والجسد، عبارة عن كدمات وسحجات وجروح بعضها سطحية والأخرى احتاجت لرعاية طبية، وتم الاطمئنان عليه بإجراء الأشعة والفحوصات، ويجرى تحديد الإصابات بشكل دقيق.

عقب وقوع الحادث انتقلت أجهزة الأمن لمكانه وتم التعامل مع الحطام، ونقل المصابين والمتوفى للمستشفى بسيارات الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونشر عمرو خليل، حارس مرمى الإنتاج الحربي، مساء أمس، صورتين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويظهر فيهما آثار دماء على وجهه، ورابطًا رأسه بشاش أبيض، كما تظهر جروح قوية في وجهه، وكتب معلقا: «الحمد لله ربنا نجاني من الموت، الحمد لله على كل شيء وقدر الله وما شاء فعل».