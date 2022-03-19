حادث تصادم على طريق العامرية بالإسكندرية وإصابة قائدها

اصطدمت سيارة ملاكي بالجزيرة الوسطى بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن إصابة قائدها، وتعطل حركة المرور وقت وقوع الحادث على الطريق، فيما شهد طقس إسكندرية، اليوم السبت، طقس متقلب مع غائم جزئياً، مع سرعة نشاط الرياح شديدة البرودة، مع اختفاء أشعة الشمس، وسط توقعات باستمرار التقلبات المناخية وتحذيرات من طقس غدًا الأحد بسبب توقعات بتساقط الأمطار ما بين متوسطة الشدة إلى خفيفة على المحافظة.

تفاصيل حادث تصادم في الإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد وجود حادث تصادم أمام شارع 20 بالكافوري بطريق الإسكندرية الصحراوي.

انتقل ضباط القسم والمرور إلى موقع البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ملاكي رقم «س ن ج 7483» بجزيرة منتصف الطريق بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لإصابة قائدها وجرى نقله إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق العامرية في الإسكندرية

قال محمد عبد الله، رئيس حي العامرية أول، إنه جرى انتقال مسئولي الحي إلى موقع الحادث ومتابعة رفع آثار لتسيير حركة المرور بالطريق الصحراوي، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

كانت الإسكندرية، شهدت انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة وسط، أسفر عن مصرع شخص واحد من سكان العقار، حيث تم استخراج الجثة من تحت الأنقاض ونقله إلى مشرحة كوم الدكة.