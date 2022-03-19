إصابة 3 أشخاص في تصادم «توك توك» و«موتوسيكل» في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين «توكتوك» ودراجة نارية، على طريق قرية «البوصيلي»، التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمني بحدوث تصادم على طريق «البوصيلي»

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة رشيد يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» ومركبة «توكتوك»، على طريق قرية «البوصيلي»، التابعة لذات المركز، ويجري عمل الفحوصات الطبية وتحرير المحضر اللازم.

أسماء المصابين في تصادم «موتوسيكل» و«توك توك»

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «محمد سعيد الحاج»، 20 سنة، بكدمات متفرقة في الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الساق، و«مصطفى عبده الشوطة»، 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، و«محمد خميس محارم»، 15 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الحوض، وجميعهم مقيمي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.