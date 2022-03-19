حادث شارع العشرين بفيصل.. النيابة تنتهي من سماع أقوال المصابين

استمعت جهات التحقيق أمس لمن تسمح حالتهم الصحية من المصابين في حادث وقع أمس الأول بشارع العشرين في فيصل لمعرفة ملابساته وأسبابه، وأكدوا عدم وجود سابق معرفة أو عداوه مسبقة مع سائق الملاكي المتسبب في الحادث، وأنهم فوجئوا أثناء وقوفهم في الشارع لشراء مستلزماتهم وعبور العبض الآخر للطريق بسائق سيارة ملاكي حمراء يسير في طريقة بسرعة جنونية غير آبه أو متهم بعبور المارة أو أزدحام الشارع بالمواطنين.

تفاصيل الواقعة ومحاولة الإمساك بالسائق

قام قائد سيارة ملاكي بإصابة ما يقرب من 10 أشخاص أثناء سيرهم في شارع العشرين بفيصل، جراء سيره بروعنة وسرعة تخطت الحد المسموح به للسير، فيما تسبب في الحادث الذي عرف بـ حادث شارع العشرين بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة.

وتمكن المتهم من الهرب بعد أن حاول الأهالى الأمساك به دون جدوى، ليحاول سائق دراجة نارية اللحاق به ليصدمه هو الآخر غير مبالً أو مهتم بما أصابه، تاركاً خلفه مصابين تنوعوا بين ماره وباعة جائلين، وتلقت أجهزة الامن بالجيزة بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث بشارع العشرين في منطقة فيصل نتج عنه إصابة 10 مصاباً تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات لتنتقل إلى مكان الحادث، مدعومة بسيارت الإسعاف لإسعاف المصابين ونقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحريات المباحث حول الواقعة

وبينت تحريات رجال المباحث أن قائد السيارة كان قادماً من شارع صفط اللبن مروراً بشارع العشرين بفيصل بسرعة جنونية رغم علمه أزدحام الشارع بالمارة وصعوبة السير في بسرعة تماثل السرعة التي كان يسير بها ولكنه لم يأبعه لكل هذه الأمور ولم يخفض من سرعتة، فظل يستخدم آلة التنبية أثاء سيرة ولم يتوقف أو يهدئ من سرعة محاولاً أن يتفادي عبور الماره أو يقف ليحاول مساعدتهم بعد إصابتهم.

وجرى إخطار النيابة العامة بتفاصيل الواقعة التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات والموجودة بشارع العشرين لتفريغها والتعرف على هوية الشاب قائد السيارة بعد أن أخطرت الإدارة العامة للمرور بموافاتها ببيانات السيارة وقائها بعد الكشف على أرقامها.