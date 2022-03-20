السيطرة على حريق بسطح إحدى مدارس 30 يونيو: دون خسائر مادية أو بشرية

قالت مدرسة الهدى والنور الخاصة، التابعة لمجموعة مدارس 30 يونيو، إنه جرت السيطرة على حريق نشب أعلى سطح المدرسة، بعد انتقالها من منزل مجاور للمدرسة، من جانب رجال الدفاع المدني والبحث الجنائي.

المدرسة: لا توجد أي خسائر بشرية أو مادية

وأضافت مدرسة الهدى والنور الخاصة، في بيان عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، أنه لا توجد أي خسائر بشرية أو مادية، وأن الدراسة مستمرة بالمدرسة.

وأكدت المدرسة أن الزيارة المخصصة لأولياء الأمور في المدرسة غدًا الاثنين 21 مارس، ستكون في موعدها المحدد الساعة الحادية عشرة ظهرًا.