حريق يلتهم مخلفات داخل مدرسة صناعية في إمبابة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب بمدرسة الشهيد رزق الكائنة بمنطقة إمبابة اليوم الجمعة، دون وقوع إصابات.

بداية البلاغ

كان قسم شرطة إمبابة قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حريق داخل مدرسة الصنايع الكائنة بشارع الشهيد رزق خلف محكمة شمال الجيزة التابعة لقسم شرطة إمبابة، على الفور انتقلت قوة من القسم إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وتم فرض كردون أمني لوقف انتشار النيران.

لا إصابات في الحادث

ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء لتتمكن من السيطرة على الحادث وإخماد النيران، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، وتبين من المعاينة أن الحريق أتى على مخلفات كانت موجودة بالمدرسة، كما أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا.

النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، التي انتدبت عناصر البحث الجنائي لمعاينة آثار الحريق والوقوف على أسبابه لكشف ملابساته ومعرفة إمكانية وجود شبهة جنائية حيال اشتعال الحريق من عدمه، كما استدعت عددًا من العاملين بالمدرسة لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وكلفت فرق البحث بسرعة عمل تحرياتها حيال الواقعة وموافاة النيابة بالمستجدات.

السيطرة على حريق شقة سكنية بمصر القديمة

وفي سياق آخر تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في إحدى الشقق السكنية الكائنة بحي مصر القديمة، بعد بلاغ من غرفة عمليات النجدة دفع القسم إلى التوجه بقوة مصحوبة بسيارة إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

وكشفت تحريات المباحث أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، وجارٍ حصر التلفيات التي جاء عليها الحريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.