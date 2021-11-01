حريق مدرسة الأورمان بالهرم.. ماس كهربائي يعلق الدراسة 5 أيام

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق مدرسة الأورمان بالهرم، الذي نشب داخل غرفة حارس المدرسة، بسبب ماس كهربائي، حيث دفعت الإدارة بعربات إطفاء لسرعة إخماد الحريق قبل امتداده لأماكن أخرى في المدرسة، التي اندلعت بها النيران، وقت وجود التلاميذ بها، وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات بين الطلاب أو المعلمين بالمدرسة.

حريق مدرسة الأورمان بالهرم

التحريات والتحقيقات التي جرت حول حادث حريق مدرسة الأورمان بالهرم، أكدت أن بداية الحريق كان ماسا كهربائيا، في مروحة السقف داخل غرفة حارس المدرسة، حيث اشتعلت فيها النيران، وعلت ألسنة الدخان في المدرسة، وطالت الأدخنة فصلين، فيما لم تسجل حالات إصابات أو تداعيات بين الطلبة والمدرسين.. وتم الاتصال بغرفة عمليات الحماية المدنية، التي دفعت بعربتي إطفاء لضمان السيطرة على الحريق، وتمكنت من ذلك في غضون دقائق.

معمل جنائي

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان حريق مدرسة الأورمان بالهرم، وعاينته، ثم أمرت بانتداب المعمل الجنائي، لإعداد تقرير وبيان سبب الحريق، للوقوف على وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تعليق الدراسة

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قرارا بتعليق الدراسة في مدرسة الأورمان بالهرم، حتى يوم الأحد القادم، لحين فحص جميع الوصلات الكهربائية على مستوى المدرسة، والتأكد من سلامتها، حفاظا على سلامة التلاميذ والمعلمين.

حريق جراج

ويأتي حريق مدرسة الأورمان بالهرم بعد ساعات من حريق وقع في جراج بامتداد شارع رمسيس، حيث أسفر عن تفحم 4 سيارات بشكل كامل، فضلا عن تلفيات في مسرح ملاصق للجراج، وانتقلت الحماية المدنية إلى هناك، وتمكنت من السيطرة عليه، بعد الدفع بـ 6 عربات إطفاء، وأخمدته قبل امتداده لمبان مجاورة، كما أجرت عمليات التبريد، لإحكام السيطرة عليه بشكل تام.