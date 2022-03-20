السيطرة على حريق محدود في مدرسة خاصة بالمنصورة دون خسائر بشرية

تمكنت، اليوم، إدارة مدرسة البنين بمدارس الهدى والنور الخاصة بالمنصورة، الكائنة في شارع ترعة المنصورية، بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق محدود بالمدرسة، دون حدوث أي إصابات بين الطلاب.

ونشب حريق في الدور السادس نتيجة حدوث ماس كهربائي، ما تسبب في تصاعد دخان كثيف، وسرعان ما تعامل معه العاملون بالمدرسة واستطاعوا إخماد النيران، وإخراج الطلاب من الفصول في هدوء شديد إلى فناء المدرسة .

نشوب حريق في مدرسة خاصة بالمنصورة

وتلقى مأمور قسم شرطة ثان المنصورة إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في مدرسة البنين بمدارس الهد والنور الخاصة بالمنصورة، بشارع ترعة المنصورية.

السيطرة على الحريق

وهرعت إلى مكان الحريق قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف، وتبين أن الحريق تمت السيطرة عليه بإمكانيات المدرسة وباستخدام طفايات الحريق الخاصة بها، وبالفحص تبين وجود ماس كهربائي في الدور السادس بمدرسة البنين.

وتبين عدم وجود أي إصابات بين الطلاب أو العاملين بالمدرسة، وتمكنت إدارة المدرسة من التعامل مع الحريق وإخماده دون حدوث أي أضرار، وأنه جري إخلاء كامل تلاميذ المدرسة وتجميعهم بفناء المدرسة و تنظيم خروجهم من المدرسة.

وأكد شهود العيان، أن إدارة المدرسة طلبت من الطلاب النزول من الفصول في هدوء شديد إلى فناء المدرسة، ومنه إلى خارج المدرسة، لحين الانتهاء تماما من إخماد الحريق المحدود الذي شب بالدور السادس، وأن إدارة المدرسة تعاملت وتمكنتم من إطفاء الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.