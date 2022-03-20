سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-3-2022 في مصر

يتابع كثيرون أسعار العملات المختلفة كالدولار واليورو والريال وغيرها، كـ سعر الدينار الكويتي، وذلك قبل الذهاب للبنوك أو الصرافة لمعرفة سعر البيع والشراء قبل اتخاذ قرار التغيير، بفضل تذبذب الأسعار نتيجة التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا، وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

ومن منطلق اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدينار الكويتي، نستعرض سعر العملة الكويتية في البنوك المختلفة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد 20 مارس وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

يمكن شراء الدينار الكويتي من بنك عودة بسعر 49.48 جنيه و51.76 جنيه للبيع، بينما يُباع بـ54.30 جنيه في البنك العربي الأفريقي و49.31 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، فيما سجل سعر الدينار الكويتي 47.45 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد، وسجل في بنك عودة، نحو 49.48 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع.

ويستطيع المواطن شراء الدينار الكويتي بسعر 49.74 جنيه، و51.92 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، فيما سجلت العملة الكويتية سعر 48.36 جنيه للشراء مقابل 51.85 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجل الدينار الكويتي سعر 49.50 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي نحو 51.41 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 49.50 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، والذي أعلن تحديث سعر العملات كافة وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد الموافق 20 مارس الحالي.