عاجل.. الأم المثالية من ذوي الهمم الأولى: «فقدت بصرى وأنا عندى 11 سنة»

حصلت السيدة بُثينة محمد عبد السميع، من محافظة الشرقية، على المركز الأول للقب الأم المثالية لذوى الهمم، لم يمنعها فقدانها بصرها من التحدي والحصول على ليسانس حقوق، الإصرار والعزيمة منحها القوة على اجتياز الصعاب.

وفي عمر الـ11عامًا أصيبت السيدة بُثينة محمد عبد السميع، بفقدان بصرها، إثر معاناتها من الحمى الشوكية عانت السيدة بُثينة محمد عبد السميع، من فقدانها البصر كثيرًا، لكنه كان دافعًا لها، على اجتياز ليسانس حقوق، بتفوق، بالتعاون مع زوجها المهندس الذي فقدته هو الآخر منذ 6 سنوات، بعدما أنجبت منه طفلين بعدها تزوج عليها بحجة مساعدتها في أعمال المنزل حيث سكنوا جميعًا مع بعضهم.

معاناة الأم المثالية مع الزوجة الثانية

تروي بثينة أنها لم تعترض على الزواج الثاني لكن الزوجة الثانية افتعلت مشاكل حتى تنفرد بالزوج والمسكن بمفردها، وبالفعل قام الزوج بنقلها إلى منزل عائلته في حي شعبي وكانت حاملة في الابنة الثالثة.

لم تستطع بثينة التى تبلغ من العمر 70عاما الجلوس في منزل عائلة زوجها، خوفًا على أبنائها من اكتساب سلوكيات سيئة، حيث أنها من عائلة ميسورة وبالفعل ساعدها أهلها للانتقال لمنزل خاص بها.

اعتمدت على السمع لتعليم أطفالها

قامت الأم بتربية وتنشئة أبنائها بمفردها، وبمساعدة عائلتها حيث لم يهتم الزوج بالسؤال عنهم أو بالصرف عليهم، ساعدت الأم أبنائها في دراستهم من خلال السمع حتى حصلوا جميعًا على مؤهلاتهم العلمية، وهي الآن مقيمة مع ابنها الأكبر حيث رفض تركها بمفردها.

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الأم المثالية البديلة الأولي علي مستوى الجمهورية عن عام 2022، لتأتي الأم المثالية من ذوي الهمم الأولي علي مستوى الجهورية، وهي بثينة محمد عبد السميع رمضان من محافظة الشرقية،

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة فى إطار سياسة الوزارة للتشجيع علي التمكين الاقتصادي، فقد جاءت شادية حسين راشد عبد العال من محافظة قنا الأم المثالية الأولي لأحد المشروعات الصغيرة «التمكين الاقتصادي» علي مستوى الجمهورية، أما فيما يتعلق بالأم المتطوعة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام، فقد جاءت أميمة يوسف عبد العزيز العجوز من محافظة البحيرة الأم المتطوعة الأولي علي مستوى الجمهورية.