الأم المثالية على مستوى الجمهورية: من الشغل باليومية لبكالوريوس تجارة

بعد زواجها بتسع سنوات توفى زوجها، الذى كان يعمل موظفًا بمديرية الزراعة، تاركًا للأم ثلاثة أبناء، لم يتجاوز أصغرهم عامين، أوسطهم 5 سنوات، والأكبر 7 سنوات، ومعاشًا ضئيلًا للزوج، لا يتعدى 110 جنيهات، هذا ما أكدته وحيدة الديداموني، الأم المثالية على مستوى الجمهورية.

تتابع وحيدة: «عملت باليومية فى الأراضي الزراعية، وفي مشروع التشجير، بأجر لا يتعدى 40 جنيهًا شهريًا، وتحفيظ الأطفال القرآن الكريم، مقابل 2 جنيه عن كل طفل، وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها، إلا أنها اهتمت بتعليم أبنائها حتى تخرجوا جميعًا، وحصلوا على مؤهلات عليا، وتزوجوا بمنزلها، وحصل ابنها الأكبر على بكالوريوس تجارة، وحصلت الابنة الوسطى على بكالوريوس طب وجراحة، وحصل الثالث على بكالوريوس تربية.

وحيدة تحصل على مؤهل عالٍ

لم تكتفِ وحيدة التى تبلغ من العمر ثمانية وخمسين عامًا، بتعليم أبنائها فقط، فقد أصرت على الحصول على مؤهل علمي ليرفع من مكانتها بالعمل فاجتهدت حتى حصلت على بكالوريوس التجارة عام 2011، وعملت محاسبًا ثالثًا بمديرية التربية والتعليم، وما زالت الأم تهتم برعايتها لأبنائها الذين توفى عنهم والدهم منذ 29 عامًا.

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 علي مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن المركز الأول على مستوى الجهورية، حصلت عليه وحيدة الديداموني إبراهيم مصطفي من محافظة الشرقية.

أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة

كما أعلنت «القباج» أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، التى جاءت كالتالي سهير عبد السلام علي محمد الأولى على محافظة المنوفية، ميرفت عويضة ميخائيل عويضة الأولى على محافظة بورسعيد، فاطمة إسماعيل محمد الصيفي الأولى على محافظة البحيرة، رباب عبد الحي عوض عبد الحافظ الأولى على محافظة كفر الشيخ.