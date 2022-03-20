الأم المثالية البديلة: «تزوجت زوج أختى بعد وفاتها وعلمت ولادها وخدوا جوايز»

قالت صالحة مرعي، الأم المثالية على مستوى الجمهورية، إن أختها توفيت بمرض السرطان بالدم، وتركت طفلين أكبرهما 9 سنوات، والأصغر 8 سنوات، مشيرة إلى أنها اهتمت برعاية أبناء أختها المتوفاة، وعرض زوج أختها عليها الزواج فقبلت الأم خوفًا على أبناء أختها.

قصة كفاح الأم المثالية صالحة

ربت «صالحة»، التي تبلغ من العمر 53 عامًا، أبناء أختها ورعايتهم، واهتمت بتعليمهم وتنشئتهم تنشئة صالحة، حتى رزقها الله بطفلة من ذوي الهمم.

وأضافت أنها بعد فترة من الزواج مرض الزوج بالقدم السكري، مما أدى إلى ضعف البصر، وعدم قدرته على العمل، موضحة أن المرض استمر معه حوالي 10 سنوات، مما أدى إلى بتر القدم اليسرى وجزء من القدم اليمنى، وظلت ترعاه حتى توفاه الله منذ 3 سنوات.

وأشارت إلى أن أبناء أختها تخرجوا فى الجامعة وحصلوا على مؤهلات عليا، إذ حصلت الابنة الأولى على معهد فوق المتوسط، والابن الثاني على بكالوريوس حاسب آلي، وما زالت الابنة الصغرى طالبة بكلية الحقوق، ولم تتخرج بعد، إلى جانب حصولها على أكثر من ميدالية ذهبية وفضية على مستوى الجمهورية لرفع الأثقال، وتميزت في كتابة الشعر، وحصلت على ألقاب مثل شاعرة النيل وسفيرة الشعر العربي، وما زال عطاؤها مستمرًا نحو أسرتها.

عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية 2022

ومن جانبها، أكدت القباج أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 بلغن 775 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 400 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، وهي: ألا تقل سن الأم عن 50 عامًا، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، مع استثناء المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان، بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصلًا على مؤهل فني متوسط ومتميزًا بإحدى المهن، ويُستثنى الابن أو الابنة من ذوي الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم.