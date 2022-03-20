أستاذ استثمار عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج: «مفيش مخاطر والعوائد مرتفعة»

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن تحويلات المصريين بالخارج من أهم بنود الاقتصاد المصري الذي يمتلك إمكانيات وفرص استثمارية تجعله من بين الأعلى على مستوى العالم، وخاصة فيما يتعلق بعوائد الاستثمارات.

ولفت إلى أن الاستثمار في الاقتصاد يحقق عوائد مرتفعة بالمقارنة مع المسارات البديلة والتنافسية، كما أن عائد المدخرات هو الأكثر والأعلى ارتفاعًا مقارنة بمعظم دول العالم، أما العامل الأكثر أهمية، فهو درجة الأمان التي يشعر بها المستثمر وانخفاض معامل المخاطر، حيث أصبح في حده الأدنى.

الاقتصاد العالمي في تطور تداعيات جائحة كورونا

وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج اليوم، على قناة dmc، أنّ تحويلات المصريين تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد، بسبب عدة عوامل، منها المزيد من الإتاحة وتوفر النقد الأجنبي للقطاع المصرفي وهو ما يلبي احتياجات مجتمع الأعمال والسفر للخارج، وتعزز رصيد صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار: «ما زال الاقتصاد العالمي في طور تداعيات جائحة كورونا، وأضيف إليها تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما يلقي بالمزيد من التحديات للاقتصاد العالمي وهو ما يتأثر به الاقتصاد المصري، وبالتالي، فإن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تعتبر ميزة مهمة للاقتصاد المصري».

الإصلاح الاقتصادي وضع الجنيه المصري في قوة تنافسية

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي وضع الجنيه المصري في قوة تنافسية جيدة مع باقي العملات على المتسوى الدولي، مشددًا على أهمية زيادة تحويلات المصريين بالخارج في العام الحالي، وخاصة أن عائدات السياحة في مصر ما زالت تواجه ظروفًا صعبة للغاية بسبب ما يحدث على المستوى الدولي.

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد نشر انفوجرافيك يبرز تطورات تحويلات المصريين العاملين بالخارج في السنوات الأخيرة، حيث شهدت ارتفاعًا بلغ 72% في الفترة بين 2015 إلى 2021.