تشغيل أول قطار كوري بالخط الثاني لمترو الأنفاق.. اليوم «صور»

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تشغيل أول قطار كوري بالخط الثاني للمترو «شبرا الخيمة - المنيب»، اليوم السبت، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحة أنه بشكل رسمي تم إدراج تشغيل القطار الكوري، بداية من اليوم، وذلك ضمن خطة الشركة لإدخال قطارات جديدة بالخطين الأول والثانى، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

متحدث المترو: تشغيل أول قطار كوري بالخط الثاني للمترو اليوم

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إدراج تشغيل أول قطار كوري بالخط الثاني للمترو، ضمن قوائم تشغيل القطارات، منذ صباح اليوم، موضحاً أن الشركة تسعى إلى تحديث أسطول قطارات الخطين الأول والثانى، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن القطار الكوري سيقدم خدمات أوروبية لجميع الركاب.

القطار الكوري مزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات

وقال عبدالهادي، في تصريحات للوطن، إن القطار الكوري المكيف، والذي تم تشغيله اليوم السبت بالخط الثاني للمترو، «شبرا الخيمة - المنيب»، مزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، إضافة إلى تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبّتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، ويتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة.

متحدث مترو الأنفاق: ننفذ إجراءات صارمة ضد كورونا

ونوه متحدث مترو الأنفاق، إلى أن القطار الكوري، الذي تم تشغيله اليوم بالخط الثاني للمترو، يتميز أيضا بوجود شاشات «LCD» داخل العربات، لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، كما يمكن استخدامها تجاريا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وبأعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، مؤكدا تخصيص أماكن للكراسي المتحركة بالقطارات الكورية الجديدة، وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين مسار القطار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع، موضحاً أن الشركة تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.