عاجل.. عطل مفاجئ في الخط الأول لمترو الأنفاق وزحام على الأرصفة  

تعطلت حركة مسير القطارات بالخط الأول في مترو الأنفاق، قبل قليل، بشكل مفاجئ، ما تسبب في حدوث زحام على أرصفة محطات «المرج الجديدة - حلوان»، حسب ما أعلنته الإذاعة الداخلية بالمحطات، في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

عطل بقطارات الخط الأول بشكل مفاجئ

قال مصدر في الشركة مترو الأنفاق إنّ حركة القطارات بالخط الأول للمترو تعطلت بشكل مفاجئ، وجار إصلاح العطل لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها، موضحا أنّ الشركة تنفذ جميع الصيانات العاجلة والبسيطة والجسيمة بشكل دوري، للحد من أعطال القطارات.

فرق صيانة وطوارئ بالمحطات

أوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها على أرصفة المحطات، لمواجهة أي أعطال محتملة والعمل على إصلاحها فورا، لمنع تعطل حركة القطارات، مؤكدا أنّ الحركة ستعود لطبيعتها بعد دقائق معدودة، كما أنّ الشركة تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى الفيروس المستجد.

مترو الأنفاق: تجهيز قطارات إضافية استعدادًا لرمضان 2022

وأكد المصدر أنّ الشركة تجهز وتعمل على صيانة القطارات، استعدادًا لقدوم شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنّه سيتم تجهيز 10 قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية طوال شهر رمضان 2022، لمنع زحام الركاب على أرصفة المحطات، ومنع تكدسهم داخل عربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنّ العمل في رمضان سيبدأ من الساعة 5.15 صباحًا وحتى الثانية صباح اليوم التالي.