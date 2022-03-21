مي كساب: يسرا حافظت على مكانتها سنين طويلة.. معادلة محدش حققها غيرها

قالت الفنانة مي كساب، إن مشاركتها في مسلسل «أحلام سعيدة»، والمقرر عرضه في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، يعد بمثابة رابع عمل فني يجمعها بالفنانة يسرا، التي سبق وقدمت معها عددًا من الأعمال الهامة منها مسلسل «سرايا عابدين».

مسلسل «أحلام سعيدة»، من بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، سامي مغاوري، عماد رشاد، نور محمود، أوتاكا، تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة.

مي كساب ويسرا.. كلاكيت رابع مرة

وأضافت مي كساب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها من عشاق الفنانة الكبيرة يسرا، ومن جمهورها «دي رابع مرة اشتغل معاها، بحبها جدًا لأنها فنانة كبيرة ونجمة قدرت تحافظ على مكانتها طول السنين اللي فاتوا دول، ومستمرة في نجاحها، وده شيء صعب، الحقيقة عملت معادلة صعبة هي الوحيدة اللي قدرت تحققها، ربنا يكرمها تقدر تحافظ على النعمة الكبيرة دي ويتمها عليها».

مي كساب عن غادة عادل: إنسانة طيبة وعلى طبيعتها

أما عن تعاونها مع الفنانة غادة عادل، قالت: «مسلسل أحلام سعيدة يعد ثالث عمل فني يجمعنا، وأنا بحبها لأنها إنسانة طيبة وعلى طبيعتها وبتحب كل زملاءها، وكواليس التصوير معاها حلوة».

واستطردت: «أنا وغادة عادل أصحاب من زمان، لأن أختها مها صديقتي، وبالتالي مش جديدة الروح دي بيننا عشان نعرف بعض».

وأشارت إلى أن المسلسل أول مرة يجمعها بالفنانة شيماء سيف: «أول مرة اشتغل معاها.. أخدت قلبي وروحي مبسوطة بصراحة جدًا بالتعاون معاها»، مضيفة: «أما الفنان سامي مغاوري، ويجسد خلال الأحداث دور والدي، شاركت معه أكثر من مرة، وسعيدة بالتعاون مع الفنان نور محمود، وهو بيجسد شخصية زوجي في المسلسل، ممثل شاطر جدًا، ودوره حلو جدًا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور وتنبسطوا من المسلسل».