الأم المثالية في التمكين الاقتصادي: «حسيت أني بجني ثمرة التعب»

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2022، على مستوى محافظات الجمهورية، وكان من بينهم السيدة «شادية حسين راشد»، الحاصلة على المركز الأول للتمكين الاقتصادي على مستوى الجمهورية.

السيدة شادية: حسيت أني بجني ثمر التعب اللي تعبته

أعربت «شادية حسين» خلال حديثها لـ«الوطن»، عن مدى سعادتها لاختيارها ضمن الأمهات المثاليات لهذا العام: «حسيت بفرحة مفيش بعدها وحسيت أني بجني ثمرة التعب اللي تعبته وبقيت مش عارفة اتكلم وبكيت من الفرحة»، لافتة إلى تكريمها بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة قنا في 2010.

وأشارت «حسين» أن بعد وفاة زوجها في عام 2000، قامت بتأجير محل لخياطة الملابس، لأنها أصبحت هي المسئولة عن تربية أبنائها: «أجرت محل عشان اشتغل في خياطة الملابس وأصرف على عيالي منها»، مضيفة أنها وهبت حياتها لأبنائها الثلاثة لتعليهم: «بنتي الكبيرة دي كان واخدة دبلوم تجاري ودي اتوفت من 8 شهور والبنت التانية حاصلة على ليسانس الآداب وشغالة دلوقتي مديرة مدرسة وأبني محاسب في شركة».

السيدة «شادية» تقوم بتفصيل فستايين للأطفال الأيتام بالمجان

وتابعت «شادية» أنها بعد أن أتمت رسالتها في استقلال جميع أبنائها عقب زواجهم، قررت أن تدرب السيدات الأرامل بالمجان على أعمال الخياطة ليحققن التمكين الاقتصادي الحقيقي دون أن يلجأن لطلب المساعدة من أحد: «بقيت أعلم الستات اللي عاوزة تتعلم الخياطة وأدربهم»، لافتة إلى أنها تقوم بتفصيل الفساتين للأطفال الأيتام بالمجان في شهر رمضان، ثم توزعهم قبل العيد: «في رمضان بشتري القماش وأفصله وكل حاجة وأنزل أوزعه على الأيتام».