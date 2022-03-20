المنتدى البرلماني الثاني لـ«مستقبل وطن» يختتم أعماله

اختتم حزب مستقبل وطن، أعمال المنتدى البرلماني الثاني، الذي عقد على مدار 4 أيام، بمشاركة 6 وزراء، في مدينة الغردقة، إذ شهد مجموعة كبيرة من الفعاليات والنقاشات المختلفة.

وأكد أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، نائب رئيس مستقبل وطن، أهمية المنتدى، قائلا: «اجتمعنا برؤى وأهداف طموحة، وأجندات عمل كان فيها وطننا العزيز وشعبنا الأبيّ، هو محركنا الرئيسي، ووجهتنا الوحيدة، وتعاهدنا على السير معًا، وتوحيد الجهود، وتناقشنا وتبادلنا الأطروحات مع الوزراء، في عدد من القضايا والملفات الحيوية، وقدمنا صورة حضارية وعصرية للحياة الحزبية المصرية، ورسمنا لوحة جديدة لطبيعة عمل الأحزاب والقوى السياسية».

أشرف رشاد: فتحنا عدة ملفات أثناء المنتدى

وتابع: «فتحنا ملفات الإسكان، وما يتعلق بها موضوعات حيوية تتعلق بحياة المواطنين، وعلى رأسها (مخالفات البناء) واستهدفنا (معركة الوعي) خلال جزء كبير من ورش العمل، وأكدنا ضرورة الاستمرار في تعزيز معركة الوعي ضد مخاطر جماعات الكفر والظلام، التي تستهدف تقويض جهود الدولة».

وأضاف رشاد: «تحدثنا عن الجمهورية الجديدة، جمهورية العلم والحلم والسلام والأمن والحضارة والفنون والثقافة والإبداع والريادة والتنمية والقوة، والإنسانية والكرامة، وتحدثنا عن مستقبل بلادنا وحياة شعبنا الأبي الذي كان المحرك الرئيسي في مشروع النهوض والتنمية والبناء، واستعرضنا مستقبل الصناعة المصرية، وخطة الدولة التصديرية، وجهودها في دعم صغار الصناع، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، وخططها الطموحة لتسهيل عملية الاستثمار».

مستقبل الأمن القومي الغذائي

وكذلك تحدثنا عن ملف الزراعة، ومستقبل الري الحديث، وخطة الدولة التوسعية في الزراعات الاستراتيجية، ومستقبل الأمن القومي الغذائي، وتطرقنا إلى موقف الاقتصاد، وكل ما يتعلق به.

وقال أشرف رشاد في الختام، كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بناء مصر الأعظم.. وكل التحية للوزراء المشاركين في أعمال المنتدى (الزراعة- المالية- الإسكان- التخطيط- الصناعة- شؤون المجالس النيابية)، وكل الشكر والتحية لكل القوى والتكتلات والأحزاب السياسية المشاركة، وانتهى المنتدى بفعالياته، وسنبدأ العمل على تنفيذ كل مخرجاته ومقترحاته لنساهم جميعًا في نهضة بلادنا.