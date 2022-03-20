كيف يرى مرشحو الرئاسة الفرنسية استقلال جزيرة «نابليون»؟

تسببت المطالب باستقلال جزيرة «كورسيكا»، التي ولد فيها نابليون بونابرت في انقسام مرشحي الرئاسة الفرنسية، جاء ذلك عقب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، والتي أعربت عن استعداد فرنسا منح نظام حكم ذاتي للجزيرة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عالمية.

مطالب باستقلال جزيرة نابليون ومظاهرات وأعمال عنف

وتزامنت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي التي أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية، في الوقت الذي تشهد فيه الجزيرة الواقعة جنوب فرنسا مظاهرات وأعمال عنف منذ الاعتداء على ناشط معتقل يدعى إيفان كولونا، الذي طالب باستقلالها، من جهتهم كيف رأى مرشحي الرئاسة الفرنسية ذلك المشهد؟

رأي مرشحي الرئاسة في منح الجزيرة نظام حكم ذاتي

انقسام كبير خلّفته تصريحات منح حكم ذاتي للجزيرة من قبل وزير الداخلية الفرنسي، وفي هذا الصدد يرى «مرشحو اليمين» أنّ الجزيرة فرنسية خالصة ولا يجوز فصلها عن البلاد، بينما يؤيد «مرشحو اليسار» الحكم المستقل، وآخرون يرون أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد رضخ للعنف.

تأييد حكم ذاتي للجزيرة

يشار إلى أنّ مرشح البيئة والخضر، يانيك جادو، قد أيّد حق جزيرة كورسيكا في حكم ذاتي، وقال إنّ حزبه يدافع عن هذه الفكرة منذ أشهر، واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بانتظار مأساة كعادته منذ بداية عهده، على حد تعبيره.

ومن جهته دعا رئيس الحزب الجديد لمناهضة الرأس مالية «أقصى اليسار» فليب بوتو، إلى وضع قانون خاص بالجزيرة معترفا بشرعية ثورة سكان جزيرة كورسيكا، قائلاً: «نحن مع حق الشعوب في تقرير مصيرها».

رفض استقلال جزيرة نابليون

وعلى النقيض جاء رأي المرشح اليميني المتشدد، إيريك زمور، المناهض للمسلمين والمهاجرين كما يصف نفسه، أنّ الحكم الذاتي لا يستجيب لرهانات الوقت، وشدد على مصطلح الهوية، وأن «كورسيكا» كبيرة، وقوية عندما تكون ضمن فرنسا.